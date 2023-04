Labrinth и Билли Айлиш выпустили песню Never Felt So Alone и полноценный клип. Работа артистов — саундтрек к сериалу HBO Эйфория.

Так, в клипе можно заметить Айлиш и Labrinth — они заперты в металлической конструкции внутри тускло освещенного склада. Вместе с другими людьми они ограждены от внешнего мира.

За слова в тексте отвечает Labrinth, а продюсером картины выступил брат Айлиш — Финнеас О’Коннелл.

Артист в одном из интервью рассказал историю о сотрудничестве с Билли — как оказалось, они были поклонниками творчества друг-друга, из-за чего работа над песней и клипом прошла очень легко.

Напомним, что третий сезон сериала Эйфория может выйти уже в 2023 году. Именно для этого проекта музыканты записали песню, но продолжение не имеет точно даты выхода. В одно из интервью героиня шоу Мод Апатоу заявила, что даже не видела сценарий для продолжения. Не исключено, что проект покажут уже в 2024 году на стриминговой платформе. Впрочем, на HBO вскоре выйдут и другие популярные сериалы.