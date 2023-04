Labrinth і Біллі Айліш випустили пісню Never Felt So Alone і повноцінний кліп. Робота артистів – саундтрек до серіалу HBO Ейфорія.

Так, у кліпі можна помітити Айліш і Labrinth – вони замкнені в металевій конструкції всередині тьмяно освітленого складу. Разом з іншими людьми вони огороджені від зовнішнього світу.

Зараз дивляться

За слова в тексті відповідає Labrinth, а продюсером картини виступив брат Айліш – Фіннеас О’Коннелл.

Артист в одному з інтерв’ю розповів історію про співпрацю з Біллі – як виявилося, вони були шанувальниками творчості один одного, через що робота над піснею і кліпом пройшла дуже легко.

Нагадаємо, що третій сезон серіалу Ейфорія може вийти вже 2023 року. Саме для цього проєкту музиканти записали пісню, але продовження не має точно дати виходу. В одному з інтерв’ю героїня шоу Мод Апатоу заявила, що навіть не бачила сценарій для продовження. Не виключено, що проєкт покажуть уже 2024 року на стримінговій платформі. Утім, на HBO незабаром вийдуть й інші популярні серіали.