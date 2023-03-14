Новий сезон популярного американського серіалу Ейфорія від HBO Max може вийти вже цьогоріч.

Виконавчий віцепрезидент HBO Франческа Орсі зазначила, що вони готові продовжувати працювати з командою серіалу й надалі:

– Для нас велика честь працювати з цією обдарованою, надзвичайно талановитою командою, і ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашої подорожі з ними в третьому сезоні.

Коли вийде третій сезон Ейфорії

Офіційна дата виходу не відома, адже знімання серіалу ще навіть не розпочалось. В одному з інтервʼю для журналу Vogue Мод Апатоу (Лексі) розповіла, що навіть ще не бачила сценарій.

Зараз дивляться

– Я, чесно кажучи, нічого не знаю. Невдовзі ми маємо отримати сценарії та почути про наступний сезон, але я абсолютно не знаю!

Інтервʼю вийшло місяць тому, тож знімання третього сезону заплановане не раніше як на другу половину 2023 року. Ймовірно, новий сезон глядачі зможуть побачити вже у 2024-му.

Акторський склад третього сезону

До акторського складу повернеться Зендая в ролі Ру, яка зіграє з іншими постійними акторами Ейфорії: Хантером Шафером (Джулс), Джейкобом Елорді (Нейт) та іншими.

Поки що не відомо, чи повернуться Домінік Файк та Хлоя Черрі. Барбі Феррейра, яка зіграла Кет, розчарувала своїх прихильників і повідомила, що не повернеться в третьому сезоні.

Ймовірно, що кількість епізодів традиційно складатиме 8.

Про що буде третій сезон

У третьому сезоні, певно, герої продовжать розплутувати все, що відбувалося раніше.

Нейт зіткнеться з наслідками відправлення батька до вʼязниці, у Кессі та Медді є шанс на те, щоб знову стати друзями. Також варто не забувати про таємницю, яка може стати ключовою сюжетною лінією – секретний брат Нейта, який двічі зʼявлявся на сімейному портреті в обох сезонах.

Трейлера не буде до оголошення офіційної дати виходу третього сезону в ефір.

Про що перший та другий сезони Ейфорії

Молода дівчина Ру, яку зіграла Зендая, повертається додому після реабілітації. Вона мало не загинула від передозування, проте не збирається припиняти приймання психотропних препаратів. Її життя змінюється після знайомства із дівчиною на імʼя Джулс.

Паралельно проходять ще кілька сюжетних ліній про однокласників Ру та їхнє життя.

У другому сезоні продовжуються історії центральних персонажів. Перша серія присвячена Ру та Алі. Дівчина розповідає про своє життя, але швидко починає розуміти, що перебуває під дією психотропної речовини. Героїня знову повертається до своїх проблем із вже колишньою дівчиною Джулс.

Паралельно активно розгортаються події навколо другорядних персонажів. Медді розійшлась з Нейтом, а Кессі несподівано закохується у колишнього хлопця подруги. Другий сезон наче намагався шокувати глядача. Кожен епізод має чимало неоднозначних ходів.