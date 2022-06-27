Трехлетний мальчик Леон из Ирпеня снова порадовал сеть своим талантом. Юный певец исполнил песню украинской группы Океан Эльзы под названием Човен.

Видео со своим сыном выложил отец Лео в Instagram.

В коротком ролике мальчик не только поет, но еще и успевает кататься на беговеле, умело занимаясь двумя делами одновременно. Лео наслаждается летними днями, а также радует публику своей искренностью.

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— Почти каждое путешествие у нас начинается с этой песни, — подписал видео папа Лео.

Пользователи сети уже успели отреагировать на песню Човен в исполнении мальчика:

Просто мое настроение! Маленький ангелочек.

Не мальчик, а чудо. Постоянно наблюдаю, не могу налюбоваться!

Замена Олегу Виннику растет. Лео красавчик обожаю его пение.

Сейчас по всей стране раздается воздушная тревога, а Лео дарит всем нам радость.

Именно сейчас по всей стране раздается воздушная тревога, а Лео дарит всем нам радость.

Мальчик не в первый раз радует публику своим пением — в начале лета он перепел хит Скрябина Сам собі країна, а до этого исполнил гимн повстанцев Ой, у лузі червона калина.