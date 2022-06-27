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Замена Олегу Виннику растет: трехлетний Лео из Ирпеня перепел хит Океана Эльзы

27 июня 2022, 10:41
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Лео

Трехлетний мальчик Леон из Ирпеня снова порадовал сеть своим талантом. Юный певец исполнил песню украинской группы Океан Эльзы под названием Човен.

Видео со своим сыном выложил отец Лео в Instagram.

В коротком ролике мальчик не только поет, но еще и успевает кататься на беговеле, умело занимаясь двумя делами одновременно. Лео наслаждается летними днями, а также радует публику своей искренностью.

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— Почти каждое путешествие у нас начинается с этой песни, — подписал видео папа Лео.

Пользователи сети уже успели отреагировать на песню Човен в исполнении мальчика:

  • Просто мое настроение! Маленький ангелочек.
  • Не мальчик, а чудо. Постоянно наблюдаю, не могу налюбоваться!
  • Замена Олегу Виннику растет. Лео красавчик обожаю его пение.
  • Сейчас по всей стране раздается воздушная тревога, а Лео дарит всем нам радость.
  • Именно сейчас по всей стране раздается воздушная тревога, а Лео дарит всем нам радость.

Мальчик не в первый раз радует публику своим пением — в начале лета он перепел хит Скрябина Сам собі країна, а до этого исполнил гимн повстанцев Ой, у лузі червона калина.

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