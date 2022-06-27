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Заміна Олегу Виннику зростає: трирічний Лео з Ірпеня переспівав хіт Океану Ельзи

27 Червня 2022, 10:41
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Лео

Трирічний хлопчик Лео з Ірпеня знову порадував мережу своїм талантом. Юний співак виконав пісню українського гурту Океан Ельзи під назвою Човен.

Відео зі своїм сином виклав батько Лео у Instagram.

У короткому ролику хлопчик не лише співає, а й встигає кататися на біговелі, вміло займаючись двома справами одночасно. Лео насолоджується літніми днями, а також тішить публіку своєю щирістю.

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– Майже кожна подорож у нас починається із цієї пісні, – підписав відео тато Лео.

Користувачі мережі вже встигли відреагувати на пісню Човен у виконанні хлопчика:

  • Просто мій настрій! Маленьке янголятко.
  • Не хлопчик, а диво. Постійно спостерігаю, не можу намилуватися!
  • Заміна Олегу Виннику зростає. Лео красень люблю його спів.
  • Зараз по всій країні лунає повітряна тривога, а Лео дарує нам радість.
  • Саме зараз по всій країні лунає повітряна тривога, а Лео дарує нам радість.

Хлопчик не вперше радує публіку своїм співом – на початку літа він переспівав хіт Скрябіна Сам собі країна, а до цього виконав гімн повстанців Ой, у лузі червона калина.

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Океан Ельзи
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