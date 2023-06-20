Ведущий Тимур Мирошниченко показал снимок со своим будущим ребенком, которого его семья собирает усыновить. Трогательным снимком шоумен поделился в Instagram.

Так, Тимур держит в руках малыша, присев на подоконник. Вместе с будущим сыном он смотрит в окно, за которым идет интенсивный дождь.

— Совсем скоро ты будешь дома, — подписал снимок шоумен.

Известно, что ведущий и его жена Инна каждый день к нему ездят в Житомир с другой области. Возлюбленная Тимура призналась, что ей тяжко дается разлука с сыном.

Также Инна заявила, что это сын, рожденный сердцем. Ведущая чувствует, что он потерялся очень давно, и теперь они его нашли.

Пара очень долго шла к этому, и на их пути к усыновлению было множество преград. К примеру, Тимуру заявляли, что детей для приема просто нет. Инна уверена, что государство не скрывает того, что им выгодно содержать детей в детских домах.

Спустя месяцы поисков и подачи документов, в июне Мирошниченко признался, что нашли сына. Впереди звездную пару ждет суд, а документы с заявлением на усыновление уже поданы.