Артисты Культурного десанта Коля Серга, Саша Чемеров и Миша Крупин высмеяли россиян в новой песне Белгород. В общей работе музыканты призвали жителей страны-агрессора не бояться — свобода наступит уже совсем скоро.

К работе также показали и клип, в котором главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный едет на танке по Белогороду, в котором повсюду висят украинские флаги. Сине-желтый символ также красиво украсил и местные церкви и храмы.

— Восстанавливаем справедливость и лишний раз напоминаем всем украинцам, кто будет решать, где заканчивается украинская земля. Белгородцы, что-то случилось? Держитесь, скоро будете свободными! — подписали свою работу артисты.

Это реакция артистов на события на Белгородщине, где идет противостояние россиян из легиона Свобода России и РДК с прокремлевской армией РФ.

Наши артисты посвящают свои песни не только защитникам, но и простым украинцам. Недавно Tvorchi и The Hardkiss презентовали клип на новую песню Мрійники. Работу посвятили тем, кто верит в светлое будущее. Именно они и будут создавать его для нас всех.