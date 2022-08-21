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Кикабидзе направил деньги от концерта в Батуми на помощь украинским военным

21 августа 2022, 17:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Кикабидзе направил деньги от концерта в Батуми на помощь украинским военным
Источник: Depositphotos

Грузинский певец Вахтанг Кикабидзе направил деньги от концерта в Батуми на помощь украинским военным.

26-я артиллерийская бригаде им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича Сухопутных войск ВСУ сообщила об этом в Facebook, выразив артисту благодарность.

— От сердца к сердцу благодарим Вахтанга Кикабидзе за поступок человека, у которого болит сердце за Украину и желает скорейшей победы Вооруженных сил Украины над российским оккупантом, — говорится в сообщении.

Средства от концерта артист потратил на микроавтобус с сухпайком для украинских военных. Его уже доставили в Украину и передадут артиллерийской бригаде.

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Отметим, что многие звезды со всего мира активно поддерживают Украину в полномасштабной войне с РФ.

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