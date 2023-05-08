СБУ сообщила о подозрении российскому актеру-пропагандисту Владимиру Машкову, который призывал к уничтожению Украины.

В СБУ собрали доказательства на актера, который оправдывает войну в Украине со стороны РФ. Известно, что Машков имеет тесный контакт с военными и политическими лидерами России.

Также актер неоднократно выступал в поддержку оккупантов, и на многотысячную публику в Instagram и Telegram оправдывает военные преступления Кремля.

Пропагандист в интервью неоднократно призывал к присоединению к России украинских областей — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. В период полномасштабного вторжения актер посещал оккупированный Крым и Восток Украины, где участвовал в пропагандистских мероприятиях.

В СБУ Машкову выдвинули обвинение сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

На сейчас Владимир находится в РФ и сейчас ведутся действия для привлечения к ответственности актера.

Впрочем, предатели есть и в Украине — в феврале СБУ выдвинула подозрение трем блогерам, которые создавали фейки и занимались информационно-подрывной деятельностью против страны. Один из блогеров проживал в Киеве, второй — в Крыму, а третий из Одессы. Пропаганда велась для многотысячной аудитории еще с 2021 года.