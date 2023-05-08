СБУ повідомила про підозру російському акторові-пропагандисту Володимиру Машкову, який закликав до знищення України.

У СБУ зібрали докази на актора, який виправдовує війну в Україні з боку РФ. Відомо, що Машков має тісний контакт із військовими та політичними лідерами Росії.

Також актор неодноразово виступав на підтримку окупантів, і на багатотисячну публіку в Instagram і Telegram виправдовує воєнні злочини Кремля.

Пропагандист в інтерв’ю неодноразово закликав до приєднання до Росії українських областей – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької. У період повномасштабного вторгнення актор відвідував окупований Крим і Схід України, де брав участь у пропагандистських заходах.

У СБУ Машкову висунули обвинувачення одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Наразі Володимир перебуває в РФ і зараз ведуться дії для притягнення до відповідальності актора.