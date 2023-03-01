Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по видеосвязи с голливудской актрисой украинского происхождения Кэтрин Винник. Она стала амбасадором фандрейзинговой платформы United24 и будет заниматься направлением Восстановление Украины.

Глава нашего государства поблагодарил актрису за поддержку Украины и ее народа, отметив, что она стала первым амбасадором с Канады.

— Большое спасибо, что вы с нами. Мы благодарны, что вы решили стать амбасадором United24 и являетесь первым амбасадором из Канады, с которым нас много связывает, — сказал Владимир Зеленский.

Кэтрин откроет свой сбор через платформу на восстановление одного из 18 домов в Киевской области, которые отстроят первыми в рамках программы Восстановление Украины.

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Всего на восстановление указанных объектов необходимо 719 млн грн. Благодаря донорам United24 из 110 стран уже собрано более 510 млн грн.

— Я понимаю, как важно, чтобы украинские семьи объединились. Людям нужно возвращаться домой, отстраивать свои дома, чтобы семьи снова жили вместе, — отметила Винник.

Актриса подчеркнула, что гордиться своими украинскими корнями, а также сказала, что для нее честь быть в команде United24.