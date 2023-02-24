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Вы не одни! Кэтрин Винник обратилась к украинцам в годовщину вторжения

24 февраля 2023, 13:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Кетрін Винник
Источник: Depositphotos

Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник публично поддержала народ нашей страны в годовщину вторжения, записав видео в вышиванке.

Свое обращение Винник начала на украинском языке, поздоровавшись с аудиторией. Она выразила солидарность, а также призналась – никогда бы не могла подумать, что на протяжении такого времени ее украинское наследие будет под атаками.

— Я горжусь своими украинскими корнями. Я никогда, даже в худших снах не могла представить, что мое украинское наследие, моя семья, друзья будут под постоянными атаками уже год. Я хочу сказать, что остаюсь солидарной с Украиной. Украина, у тебя моя поддержка, молитвы и борьба. Вы не одни. Слава Украине, – сказала Кэтрин.

Напомним, Винник поддерживает украинцев с первого дня полномасштабной войны с РФ. Также она создала специальный фонд для помощи нашей стране.

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Теги
Кэтрин Винник Підтримка України Годовщина вторжения
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