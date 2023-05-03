Американская актриса Милла Йовович собственноручно подстригла волосы и поделилась результатом.

В Instagram звезда хоррор-боевиков Обитель зла подчеркнула, что ей захотелось каких-либо изменений, а под руками были ножницы, поэтому актриса решила изменить стрижку.

— Почувствовала, что нужно что-то менять, а под рукой были ножницы. В любом случае, волосы отрастут. Нравится вам или нет, но это сделано, и теперь посмотрим, во что это выльется, — поделилась Йовович.

Поклонники уроженки Украины оценили ее изменения, отметив, что бы ни было на голове, она всегда хорошо выглядит.