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Захотелось перемен: Милла Йовович собственноручно подстриглась

3 мая 2023, 13:44
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Милла Йовович
Источник: Depositphotos

Американская актриса Милла Йовович собственноручно подстригла волосы и поделилась результатом.

В Instagram звезда хоррор-боевиков Обитель зла подчеркнула, что ей захотелось каких-либо изменений, а под руками были ножницы, поэтому актриса решила изменить стрижку.

— Почувствовала, что нужно что-то менять, а под рукой были ножницы. В любом случае, волосы отрастут. Нравится вам или нет, но это сделано, и теперь посмотрим, во что это выльется, — поделилась Йовович.

Поклонники уроженки Украины оценили ее изменения, отметив, что бы ни было на голове, она всегда хорошо выглядит.

  • Какая кожа! Больше 30 лет вам не дать! Красотка! 
  • Все равно, что на голове… Вы красотка.
  • Мне нравится.
  • Это всегда может превратиться в прическу Мэрилин, локоны и все такое.
  • По-моему, выглядит довольно неплохо, — пишут в комментариях пользователи сети.
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