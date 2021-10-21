Американська модель та бізнесвумен Кортні Кардаш’ян поділилася романтичними світлинами заручин з барабанщиком рок-гурту Blink-182 Тревісом Баркером.

Зірка показала зворушливі фото, які були зроблені на пляжі в Монтесіто (штат Каліфорнія). Закохані позували на заході сонця серед троянд та свічок.

На знімках можна побачити щасливі емоції нареченої, а також обручку з великим діамантом.

– Я прокидалася всю ніч, думаючи, що це сон, – підписала знімки Кортні.

Нагадаємо, що Кортні Кардаш’ян оголосила про заручини 17 жовтня. Тревіс приготував для неї сюрприз на березі океану. Він спорудив на піску серце з живих троянд, виклав ініціали пари і розставив десятки свічок.

У такій романтичній обстановці Кортні відповіла йому згодою. Потім закохані відзначили заручини в колі близьких друзів у готелі Rosewood Miramar.

Пара почала зустрічатися у січні 2021 року. Тревіс під час роману з Кортні зробив татуювання з її ім’ям, а вона набила фразу Я кохаю тебе на своїй руці.

Для Кардаш’ян цей шлюб стане першим, хоча вона майже 10 років жила у цивільному шлюбі зі Скоттом Дісіком, від якого народила трьох дітей. Через півроку після народження третьої дитини Кортні й Скотт розлучилися.

А Тревіс Баркер був одружений двічі – на Меліссі Кеннеді й Шенні Моукелер. У другому шлюбі у музиканта народилося двоє дітей: син Лендон і дочка Алабама.