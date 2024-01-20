Американскому актеру Алеку Болдуину Большое жюри присяжных выдвинуло повторное обвинение в неумышленном убийстве оператора из Украины Галины Гатчинс. Это произошло после того, как почти год назад прокуратура сняла аналогичные обвинения против него.

— В иске в суд Санта-Фе (штат Нью-Мексико, — Ред.), поданном в пятницу, против Болдуина выдвинуты обвинения в том, что он стал причиной смерти оператора Галины Гатчинс на съемочной площадке вестерна Раст в 2021 году, когда в руке Болдуина выстрелил реквизитный пистолет, убив Гатчинс и ранив режиссера Джоэла Соузу, — пишет The Washington Post.

Обвинения выдвинуты по двум пунктам. Основной пункт утверждает, что Болдуин небрежно обращался с реквизитным пистолетом, другой — что актер повлек смерть Хатчинс “полным игнорированием или безразличием к безопасности других”.

Что известно о гибели Галины Гатчинс

В октябре 2021 года во время съемок вестерна Иржа (Rust) в одной из сцен исполнитель главной роли и продюсер картины Болдуин застрелил 42-летнюю операторку украинского происхождения Хатчинс. Он должен был стрелять из пистолета холостыми, но, как выяснилось, реквизитное оружие было заряжено боевыми патронами. Как они попали на съемочную площадку, до сих пор не известно.

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По делу приговор получил ассистент режиссера Дэйв Холлс, который отвечал за оружие и боеприпасы на съемках. Его приговорили к шести месяцам лишения свободы условно. Также прокуратура выдвинула обвинения в непредумышленном убийстве Анне Гутьерес-Рид, которая должна была следить за оружием и боеприпасами на съемках. Она, как и Болдуин вину отрицает.

В апреле 2023 года с Болдуина сняли уголовные обвинения в связи со смертью Галины Гатчинс.