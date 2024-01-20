Американському акторові Алеку Болдвіну Велике журі присяжних висунуло повторне обвинувачення у ненавмисному вбивстві операторки з України Галини Гатчинс. Це сталося після того, як майже рік тому прокуратура зняла аналогічні звинувачення проти нього.

– У позові до суду Санта-Фе (штат Нью-Мексіко, – Ред.), поданому у п’ятницю, проти Болдвіна висунуті звинувачення у тому, що він спричинив смерть операторки Галини Гатчінс на знімальному майданчику вестерна Раст у 2021 році, коли у руці Болдвіна вистрілив реквізітний пістолет, убивши Гатчінс і поранивши режисера Джоела Соузу, – пише The Washington Post.

Обвинувачення висунуті за двома пунктами. Основний пункт стверджує, що Болдвін недбало поводився з реквізитним пістолетом, інший – що актор спричинив смерть Гатчінс з “повним ігноруванням або байдужістю до безпеки інших”.

Що відомо про загибель Галини Гатчинс

У жовтні 2021 року під час зйомок вестернa Іржа (Rust) в одній зі сцен виконавець головної ролі та продюсер картини Болдвін застрелив 42-річну операторку українського походження Гатчинс. Він мав стріляти з пістолета холостими, але, як з’ясувалося, реквізитна зброя була заряджена бойовими набоями. Як вони потрапили на знімальний майданчик, досі не відомо.

Зараз дивляться

У справі вирок отримав асистент режисера Дейв Голлс, який відповідав за зброю і боєприпаси на зйомках. Його засудили до шести місяців позбавлення волі умовно. Також прокуратура висунула обвинувачення в ненавмисному вбивстві Ганні Гутьєрес-Рід, яка повинна була слідкувати за зброю і боєприпаси на зйомках. Вона, як і Болдвін провину заперечує.

У квітні 2023 року з Болдвіна зняли кримінальні звинувачення у зв’язку зі смертю Галини Гатчінс.