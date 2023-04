Украинский художник Сергей Майдуков отказался от престижной премии из-за россиянки. Речь идет о премии мира имени Эриха Марии Ремарка 2023, которую вручают в Германии.

Так, Сергей не поедет на церемонию из-за россиянки Людмилы Улицкой, которая как писательница была также номинирована на премию.

— Для меня стало неожиданностью, что меня выбрали, я получил письмо где-то месяц назад. Сначала сказал, что в другой раз приеду, а уже позже заявил, что не приеду совсем. Заботясь о своей психике и избегая обидных слов, отмечу, что мне пока достаточно российского присутствия в моей жизни, — заявил сам Сергей.

Художник также добавил, что деньги хочет потратить на сбор для авто ВСУ.

Церемония вручения запланирована на 22 июня — на 125-летие Ремарка. Впрочем, сами организатора мероприятия заявили, что награждение украинца и россиянки — не случайность. Представители считают, что последнее слово не должно быть по логике войны, и происходящее в Украине не должно замалчивать язык литературы и искусства.

Впрочем, творчество украинца все же будет в Германии — на выставке покажут работы Сергея, которые он сделал после начала полномасштабного вторжения. С их помощью он изобразил, как российская агрессия уничтожает города и все живое независимой Украины. Его работы раньше оценивали крупные зарубежные издания — ZEIT Magazin, The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal.

Это уже не первое странное решение крупных премий касаемо россиян. Вместо того чтобы изолировать россиян от цивилизованного мира, Оскар отдал награду фильму о Навальном и дал слово его жене. Украинский сегмент Twitter раскритиковал решение вручить статуэтку фильма о российском политике.