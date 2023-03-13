Двойные стандарты: Оскар отдал награду фильму о Навальном и дал слово его жене

Датско-украинско-шведский документальный фильм кинорежиссера Симона Леренга Вильмонта Дом из щепок остался без награды на Оскаре 2023.

Победу в этой номинации отдали фильму о российском оппозиционном политике Алексее Навальном — Навальный. Режиссером выступил канадский документалист Дэниел Роэр.

Он вышел на сцену вместе с женой Навального Юлией и его детьми. Со сцены не прозвучало ни одного упоминания об Украине или украинцах, зато был нарратив о “путинской войне”.

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Украинский сегмент Twitter раскритиковал решение вручить статуэтку фильма о российском политике.

В частности, пользователи пишут, что президенту Украины Владимиру Зеленскому второй год подряд отказывают в речи на церемонии, но дают слово жене российского политика.

Также в этой категории были представлены фильмы: Все, что дышит; Вся красота и кровопролитие и Вулкан любви.