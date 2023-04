Український художник Сергій Майдуков відмовився від престижної премії через росіянина. Йдеться про премію миру імені Еріха Марії Ремарка 2023, яку вручають у Німеччині.

Так, Сергій не поїде на церемонію через росіянку Людмилу Уліцкую, яка як письменниця була також номінована на премію.

– Для мене стало несподіванкою, що мене обрали, я отримав листа десь місяць тому. Спочатку сказав, що іншим разом приїду, а вже пізніше заявив, що не приїду зовсім. Піклуючись про свою психіку й уникаючи образливих слів, зазначу, що мені поки що достатньо російської присутності в моєму житті, – заявив сам Сергій.

Художник також додав, що гроші хоче витратити на збір для авто ЗСУ.

Церемонія вручення запланована на 22 червня – на 125-річчя Ремарка. Утім, самі організатори заходу заявили, що нагородження українця та росіянки – не випадковість. Представники вважають, що останнє слово не повинно бути за логікою війни, і що те, що відбувається в Україні, не повинно замовчувати мова літератури та мистецтва.

Утім, творчість українця все ж буде в Німеччині – на виставці покажуть роботи Сергія, які він зробив після початку повномасштабного вторгнення. За їхньою допомогою він зобразив, як російська агресія знищує міста та все живе незалежної України. Його роботи раніше оцінювали великі закордонні видання – ZEIT Magazin, The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal.

Це вже не перше дивне рішення великих премій щодо росіян. Замість того щоб ізолювати росіян від цивілізованого світу, Оскар віддав нагороду фільму про Навального і дав слово його дружині. Український сегмент Twitter розкритикував рішення вручити статуетку фільму про російського політика.