Организаторы национального конкурса Мисс Украина 2023 представили 25 претенденток, которые будут бороться за право представлять нашу страну сразу на трех международных конкурсах: Мисс Мира 2023, Мисс Земля 2023 и Мисс Интернешнл 2023.

Отбор проведут на своем сайте в онлайн-формате. В этом году вместо профессионального жюри участниц будут выбирать украинцы.

Познакомимся со всеми конкурсантками.

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Валентина Бурбело, 26 лет, Луганская область

Победительница конкурсов по спортивно-бальным танцам проходила курсы светского и делового этикета в австрийской школе этикета. Девушка учится на стилистку, имеет журналистское образование, участвовала в показах украинских дизайнеров. Валентина увлекается психологией и спортом, а также организовывала благотворительный аукцион для помощи детям-переселенцам.

Елизавета Гончар, 23 года, Донецкая область

Профессиональная танцовщица, которая снималась в клипах Макса Барских, Нади Дорофеевой, TVORCHI, NK. Более трех лет работала в балете Макса Барских, выступая в украинских и мировых турах. В качестве модели участвовала в съемках для украинских и мировых брендов. В кругу интересов Елизаветы – спорт, уроки английского, психология. Девушка помогает детям, вынужденным переселенцам, военным, шелтерам, медучреждениям и животным.

Екатерина Демьянова, 27 лет, Донецкая область

Конкурсантка родом из Бахмута. В модели пошла с 14 лет. С 2017 года жила и работала в Нью-Йорке. В ее портфолио – обложки Black Magazine, Institute Magazine, Citizen Magazine, VGXW Magazine и Grazia. Снималась для многих мировых брендов, постоянно участвует в модных показах вместе с Sally LaPointe, Chiara Boni La Petite Robe, Bibhu Mohapatra, Damo Wang, Sherri Hill и New York Fashion Week. С начала полномасштабного вторжения Екатерина активно донатит на ВСУ, поддерживает переселенцев из родного города.

София Згоба, 18 лет, Львовская область

Девушка живет в Лондоне, учится на актрису, работает моделью. Карьеру начала в 13 лет, подписав контракты с мировыми брендами. Увлекается изучением эзотерики, психологии, нутрициологии. Семья Софии с 2014 года занимается благотворительными проектами для людей, пострадавших от войны. Сейчас это оказание гуманитарной помощи.

Ольга Козленко, 21 год, Киевская область

У претендентки – диплом варшавского вуза по маркетингу и собственный бизнес в пищевой промышленности. В прошлом Ольга – профессиональная фигуристка. Девушка приобщалась к акциям по сдаче крови в клинике Охматдит, помогала приюту для животных, в частности, кормом.

Юлия Король, 26 лет, Киевская область

Дизайнерка одежды, стипендиатка международного конкурса от престижного колледжа искусств в Лондоне Central St Martins. Девушка пишет картины, которые собирают частные коллекционеры со всего мира. Профессиональная бальная танцовщица, победительница разных турниров, мечтающая о мировом чемпионстве. Хобби – теннис и моделинг, в портфолио – работа с Agent Provocateur, AnabelArto. Юлия активно занимается благотворительностью, в частности организует мероприятия для детей, с 2014 года оказывает поддержку ВСУ и гражданским, пострадавшим от военных действий.

Елизавета Кушнирук, 18 лет, Киевская область

Девушка – прирожденная гимнастка с множеством призовых мест. Сейчас Елизавета получает профессию журналистки в одном из самых престижных университетов Европы, владеет английским, польским и французским языками. Конкурсантка помогала животным, эвакуированным из Херсона, привозя в приют пищу и средства гигиены.

София Крищук, 20 лет, Львовская область

Участница конкурса Мисс Львов 2020 года. Сейчас учится на программистку, окончила хореографическую и музыкальную школу. С 13 лет работала в качестве модели с украинскими и зарубежными брендами, посетила с показами многие страны. София регулярно приобщается к сборам средств в поддержку ВСУ, в свободное время помогает плести сетки, заботится о приютах и бездомных животных.

Валерия Лизенко, 23 года, Луганская область

Приверженница активного отдыха, которая любит горы и серфинг. Девушку вдохновляет современное искусство и интересные люди. За последние пять лет Валерия посетила более 20 стран. Конкурсантка не только с 17 лет профессионально занимается моделингом, но и имеет собственное агентство, в развитие которого сейчас вкладывает много времени и энергии. Вместе с тем, участница помогала детям из Херсона и Новой Каховки, ведь знает, что такое начинать жизнь сначала.

Оксана Магера, 25 лет, Хмельницкая область

Дизайнерка, которой по нраву активные виды спорта, медитация и саморазвитие. Девушка имеет свой бренд одежды Two Souls и производство в Дубаях. В этом году бренд представили на Emirates Fashion Week. Оксана инициировала акцию Free Clothes for Ukrainian Girls, для чего закупила 300 метров ткани из Франции и создала костюмы, которые бесплатно раздавали девушкам из Украины. Проект продолжает действовать.

Виктория Макарова, 21 год, Львовская область

В этом году девушка получила титул Вице-Мисс Львов 2023 года. Конкурсантка увлекается модой, искусством и активным образом жизни, занимается моделингом и делает съемки для украинских брендов. Виктория организовывала праздничный вертеп для детей, которых война лишила дома, чтобы они познакомились с галицкими традициями, ощутили заботу и получили необходимые вещи.

Аделина Машкова, 23 года, Киевская область

Участница имеет диплом по специальности международный туризм и получает второе высшее образование. В моделинг девушка пришла в 14 лет, а в 18 лет вместе с семьей открыла турагентство. Аделина является представительницей благотворительного фонда, который помогает малоимущим людям в Киеве, и лично администрирует этот процесс в Деснянском районе. Кроме того, участница отбора организовывает учебные мероприятия для молодежи и детей, которым пришлось оставить родной дом.

Марина Межнова, 21 год, Тернопольская область

Будущая юристка, сейчас работает визажисткой и моделью, обожает создавать красоту, мечтает открыть приют для животных. Марина собирала средства для шелтера, где находятся дети и женщины, которые в результате войны оказались в Тернополе, а также помогала приюту, который пригрел сразу 400 собак.

Дарья Миненко, 27 лет, Закарпатская область

Профессиональная модель, имеющая в своем портфолио сотрудничество с Damiani, D&G, Roberto Cavalli, Kiko, Lancôme, Jimmy Choo, Rene Caovilla, Elisabetta Franchi, Pinko, Stradivarius, Mango, Desigual. Девушка продолжает работать в модной индустрии и вместе с тем создает социальный проект, направленный на помощь детям, страдающим от психического, физического или сексуального насилия. Дарья стремится организовать команду, которая будет так же увлечена этим делом.

Анастасия Мищенко, 20 лет, Днепропетровская область

Конкурсантка работает моделью, стилисткой и имеет свой бренд одежды. Девушка увлекается живописью, фотографией, спортом, путешествиями и психологией. Анастасия считает, что социальную активность следует использовать для распространения информации о событиях в Украине, чтобы популяризировать нашу культуру и поощрять людей из других стран помогать нам. Поэтому девушка присоединилась к организации благотворительного ужина и аукциона в Милане, где собирали средства для поддержки семей из Мариуполя и детей-сирот.

Оксана Омельчук, 24 года, Львовская область

Участница уже семь лет профессионально занимается моделингом, ведет активный образ жизни, занимается спортом и горным туризмом, а также катается на лыжах. Оксана принимала участие в благотворительном конкурсе для сбора средств, которые были переданны тернопольскому приюту. В начале полномасштабной войны девушка готовила еду и сортировала гуманитарную помощь. Участница отбора мечтает создать студию для детей, где можно проводить мастер-классы и другие интересные мероприятия.

Ирина Пиляева, 23 года, Черниговская область

Свой первый модельный контракт девушка получила в 15 лет. Ирина считает своей главной миссией помощь людям, поэтому получает высшее образование в лондонском университете по специальности врача-нутрициолога, а также участвует в благотворительном онлайн-забеге, который должен показать наше единство, несокрушимость и желание жить в мире. Каждый шаг дистанции символизирует приближение победы, несмотря на любые препятствия.

Мария Ситникова, 19 лет, Одесская область

Конкурсантка четыре года занимается моделингом, который принес ей сотрудничество с Frolov, Tony Ward couture, Roberto Cavalli, Rami Kadi Maison de Couture. Вместе с мамой и сестрами Мария приобщалась к экоакции по сбору мусора вдоль побережья Черного моря в Болгарии. Также она посещала митинги в честь независимости Украины.

Екатерина Скора, 20 лет, Полтавская область

Участница имеет филологическое образование и свободно владеет четырьмя языками. В моделинг конкурсантка пришла два года назад, профессионально играет в большой теннис. Екатерина, как и все мы, мечтает о победе, поэтому организовала сбор средств на нужды наших военных.

Полина Сурай, 22 года, Киевская область

Девушка имеет высшее образование и изучает несколько языков, увлекается танцами, вокалом, фортепиано и рисованием. Более года занимается предпринимательством и является владелицей компании по недвижимости в Европе. Вместе с тем Полина ведет волонтерскую деятельность и помогает с адаптацией украинцам в Польше как представительница проекта, оказывающего помощь с трансфером, временным жильем и гуманитаркой.

Анастасия Фейер, 20 лет, Закарпатская область

Победительница конкурса Мисс Закарпатье 2021 года получает сразу два высших образования на факультетах социальных наук и иностранной филологии, владеет английским и немецким языками, занимается моделингом, читает книги, ведет активный образ жизни. Вместе с организаторами конкурса Мисс Закарпатье Анастасия приобщалась к благотворительному забегу и благотворительному мероприятию-аукциону, которые собирали средства для лечения детей с тяжелыми заболеваниями.

Юлия Хмель, 19 лет, Черновицкая область

Первый модельный проект конкурсантка получила в 15 лет. Сейчас участница сотрудничает с лучшими мировыми брендами, увлекается психологией и спортом и получает высшее образование на факультете иностранных языков. Юлия помогает местному шелтеру, приютившему женщин с детьми, сирот и животных, эвакуированных из мест, где ведутся активные боевые действия.

Екатерина Чувашова, 19 лет, Днепропетровская область

По образованию конкурсантка юристка, однако посвятила себя бьютисфере как визажистка и модной индустрии как модель. Участница имеет пятилетний опыт сотрудничества с лучшими мировыми брендами. Расстояние не мешает Екатерине делать все зависимое от нее для помощи ВСУ. Она на постоянной основе донатит в благотворительные фонды в поддержку армии и украинцев, пострадавших от войны.

София Шамия, 18 лет, Киевская область

Конкурсантка пребывает в процессе запуска собственного бренда платьев. Вместе с тем, София учится на экономическом факультете в Киево-Могилянской академии. Девушка с детства обожает рисовать, поэтому отправила две свои картины для продажи на благотворительном аукционе. Денежные средства пойдут на помощь нашим защитникам и защитницам.

Анна Шломенко, 26 лет, Днепропетровская область

Телеведущая и журналистка, начавшая профессиональный путь в моделинге с побед в конкурсах красоты еще подростком. Ученица сотрудничала с L’Oréal Paris Ukraine, La Perla и другими брендами, снималась во многих рекламах и музыкальных клипах. Анна создала социально-благотворительный проект, оказывающий квалифицированную психологическую помощь пострадавшим от войны, объединив команду профессионалов. В дальнейшем конкурсантка планирует масштабироваться, чтобы как можно больше людей получили помощь, и подключить систему донатов в поддержку ВСУ.

В этом году конкурс Мисс Украина 2023 переходит через географические и технологические границы, чтобы показать способность красоты и доброты объединять украинцев в стремлении к позитивным изменениям, отмечают в оргкомитете. Все благотворительные акции, к которым присоединяются и в которых продолжают участвовать конкурсантки, направлены на помощь ВСУ, вынужденным переселенцам, детям и животным, пострадавшим от войны.