Известная украинская певица Злата Огневич и ГСЧС запустили совместный проект. Артистка записала сингл Світло, посвященный мужественным спасателям, которые ежедневно разбирают завалы, разминируют территории и оказывают психологическую поддержку, в то же время рискуя собственным здоровьем и жизнью.

— Для себя я приняла решение оставаться в Украине, здесь мой дом, я верю в наше будущее и развитие, хочу поддержать народ в такие трудные времена, а потом увидеть мирные и счастливые. С самого начала полномасштабного вторжения я была эмоционально обессилена, не желала подходить к инструменту. Этот период прошел и мы создали Світло вместе с талантливым сонгмейкером по имени Миша Гайдай и ROXOLANA, которая написала текст к песне, — поделилась Злата.

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Артистка подчеркнула, что этой песней хотела поблагодарить бойцов ГСЧС, работа которых часто остается за кадром.

— На документальные кадры невозможно смотреть без слез, но есть и такие кадры, где ребята улыбаются, несмотря на усталость и боль, и я улыбаюсь вместе с ними, — добавила Злата.

Улыбаются, несмотря на усталость и боль: Злата Огневич посвятила клип бойцам ГСЧС / 4 images

Что пишут пользователи:

ГСЧС – герои без оружия! Тяжелый труд каждый день! Спасибо за невероятную работу, браво! Мы выстоим, победим! Мира в нашей стране!

Спасибо, Злата, за сильные и болезненно чувствительные слова.

До слез, до мурашек… Боль за потерянные жизни спасателей и гордость за тех, кто продолжает нас спасать каждый день! Земной поклон вам, наши герои!

Невероятно тяжелая работа, наши герои, наши фениксы.

Очень хорошая композиция! С нетерпением ждала премьеры! Мурашки после прослушивания!