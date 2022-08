Американская компания HBO опубликовала тизер сериала The Last of Us по одноименной игре. Работу покажут публике в 2023 году, но пока без точной даты.

Известно, что проект создан по мотивам игры The Last of Us, которая высоко ценится среди геймеров во всем мире. Актерский состав порадует любителей современных сериалов и кино — были приглашены Педро Паскаль (Мандалорец) и Белла Рамзи (Игра престолов). Ролик появился в промо HBO и HBO Max, хоть и посвятили ему последние кадры. В видео можно увидеть как исполнителей ролей Джоэла и Элли, так и Ника Оффермана в образе Билла.

Режиссер Крейг Мейзин уже показывал свои таланты на других успешных картинах — он создавал сериал Чернобыль, и к нему присоединится один из разработчиков игры The Last of Us Нил Дракманн.

Съемки картины начались еще в июле 2021 года, а закончились в июне 2022 — это первый сериал HBO, созданный на основе игры.

Во время промо HBO также показали и Дом Дракона — приквел культовой Игры престолов. События в сериале развиваются за 200 лет до событий Игры престолов. В центре сюжета — расцвет и упадок династии Таргариенов, кровопролитная гражданская война между наследниками короля Визериса.