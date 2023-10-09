Певица Ирина Федишин показала поклонникам награды, которые она с мужем получила от военных.

— Большая честь получить благодарность и медаль За достоинство и патриотизм от наших защитников!

Были и есть надежным тылом для ВСУ, — отметила артистка под фото.

Награду супруги певицы и продюсера получили от Всеукраинского объединения Країна. Такую медаль организация вручает волонтерам и патриотам Украины, чтобы отметить гражданское мужество, самоотверженность и общественную активность. Благодарность паре выдана от командования воинской части А4219 и личного состава З-РСП. На грамоте указано, что фамилия супругов Федишин, хотя у мужа она другая. Его зовут Виталий Човнык. Ирина с юмором отметила этот момент в описании к фото.

— Виталик, кстати, не обижается, что он Федишин. Главное, чтобы свекор не увидел, — пошутила артистка.

Поклонники и поклонницы певицы поздравляют ее и мужа с наградой, которую считают заслуженной.

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Мои искренние поздравления вам! Вы заслуживаете такой награды!

Поздравляю! Вы это заслужили, потому что большие-большие молодцы! От таких новостей у меня гордость за вас становится только сильнее!

Еще как заслужили! Поздравления с таким приятным и ценным подарком от наших ВСУ! В мире таких людей единицы! Спасибо за ваше украинское сердечко.

Вы заслужили награду, даже не одну! Столько труда и помощи для ВСУ вы вложили — это бесценно! Спасибо!

Вы — молодцы! Главное чтобы победа неожиданно для нас всех наступила! А Човнык или Федишин — нет разницы.

Как-то Ирину Федишин даже едва не обокрали, когда она собирала средства для ВСУ. Это произошло в Лондоне во время благотворительного ужина.