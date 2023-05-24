Українську співачку Ірину Федишин обікрали – артистка ледь не залишилася без грошей, які вона збирала в Лондоні для ЗСУ. Про це зірка розповіла в Instagram і поділилася своїми подальшими діями.

Щоб допомогти нашим захисникам, Ірина збирала кошти за допомогою благодійної вечері в Лондоні. Але отримати ці гроші Федишин змогла не одразу.

– Організатор заходу Микола Левченко не віддав нам жодного фунта. Хочу заспокоїти всіх людей, які донатили – всі $4 614 вдалося забрати після скандалів. Кошти підуть на ЗСУ, – додала співачка.

Артистка запевняє, що організатор вечері приховав частину донатів і віддав гроші лише тоді, коли знайшли людей, які й перераховували кошти для допомоги захисникам. Микола нібито забув їх віддати – Федишин здалося, що чоловік займається рекетом.

Наступного дня був концерт у Лондоні, куди він теж прийшов. Левченко сказав, що йому потрібен відсоток від виручки з проданих квитків на концерт і лотів з аукціону. Йому пояснили, що всі кошти йдуть захисникам, але його це не цікавило.

– Він прилетів із Дубліна на концерт зі своєю сім’єю в Англію, і йому потрібно було перекрити всі витрати з поїздки. Наразі ми не отримали кошти з проданих квитків на концерт, очікуємо надходжень грошей, – додала Федишин.

Проте далеко не всім благодійним концертам взагалі судилося відбутися – днями виступ Світлани Лободи скасували після невдоволення суспільства. Українці побачили в концерті спробу відбілити репутацію співачки, яка не одразу визнала Росію агресором.