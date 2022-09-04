Певица Ирина Федишин рассказала, сколько денег удалось собрать для ВСУ на благотворительном ужине в Лиссабоне (Португалия). Также артистка сказала, куда потратят средства.

Ирина призналась, что ей удалось собрать €35 800 (1 485 700 грн).

— За эти средства будут закуплены автомобили, генераторы и другие необходимые вещи, которые отправятся к нашим защитникам на передовую. Благодарю за организацию благотворительной ассоциации Golden Trident, а также ассоциации Help UAPT. Вместе к победе, — написала Ирина.

Стоит отметить, что с начала войны Федишин занималась волонтерством в Украине, однако позже отправилась за границу, чтобы давать благотворительные концерты и собирать средства для ВСУ.