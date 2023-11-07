Телеведущий Богдан Шелудяк (Буше) сообщил, что его болезнь пока не прогрессирует. Ему даже стало легче говорить, правда, когда лежит. В начале ноября ведущий шоу Хто сверху? на Новом канале рассказал, что у него диагностировали синдром Гийена-Барре по типу Миллера-Фишера.

Как чувствует себя Богдан Шелудяк

В сториз в своем Instagram Богдан уточнил, что сейчас чувствует онемение конечностей, двоение в глазах, нарушение координации, парез неба, слабость, головную боль, головокружение и удушье. Все это развилось у него за неполных трое суток от начала заболевания.

— Мне подсказали, что это, может, давление. В аптеке я выпил таблетку, меня не отпустило, я пошел домой, чувствуя себя хуже с каждым шагом, — поделился с подписчиками Шелудяк.

Утром ведущий отправился в клинику. Там ему померяли давление, выписали направление на анализы и УЗИ шеи и сказали выпить крепкого кофе. На следующее утро состояние только ухудшилось, на анализы Богдана повезла сестра. После этого ему резко стало плохо.

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— Без шуток, я реально думал, что это моя конечная остановка, потому что мне никогда не было настолько плохо, — вспомнил блогер.

Сестра отвезла его в приемное отделение скорой, где ведущему оказали помощь.

Что такое синдром Гийена-Барре

Синдром Гийена-Барре является редким патологическим состоянием, при котором иммунная система организма поражает собственные периферические нервы. Оно может развиться в любом возрасте, но чаще всего встречается у взрослых мужчин.

Даже после самых тяжелых форм недуга большинство пациентов полностью выздоравливают. Лечение состоит из симптоматической терапии и некоторых видов иммунотерапии.