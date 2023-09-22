Украинская певица София Ротару поделилась архивным снимком со своей свадьбы с Анатолием Евдокименко. Свои воспоминания звезда опубликовала в день своей свадьбы, которая состоялась 55 лет назад.

Так, фото с радостным событием София опубликовала в своем стиле — без лишних слов, но по цифрам и фотокарточке можно понять ее эмоции. Певица показала снимок, на котором она в свадебном платье и фате улыбается рядом со своим мужем, продюсером Анатолием.

Ее муж также нарядился к празднику — Евдокименко одет в костюм, белую рубашку и галстук. Жених держит бокал с шампанским и собирается что-то сказать. Фото черно-белое, ведь ему уже 55 лет.

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— Wedding day. 22.09.1968, — кратко подписала снимок София.

Судя по всему, ее любовь к покойному мужу не угасла — спустя годы она помнит об их общих радостных событиях из жизни.

Напомним, что 23 октября прошлого года Ротару посетила могилу своего мужа в Киеве. Ее возлюбленный скончался в 2002-м от инсульта. На момент смерти ему было 60 лет. Память о нем навсегда осталась в сердце Софии.