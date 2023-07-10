В сети вышел новый трейлер к долгожданному фильму Наполеон. Это историческая драма от режиссера Ридли Скотта, в которой снялся Хоакин Феникс.

Трейлер в YouTube опубликовала компания Apple, на платформе которой появится фильм после выхода.

В двухминутном трейлере показали несколько кадров из Египетского похода Наполеона — это военная кампания 1798-1801 годов.

Фильм расскажет о становлении офицера полноценным императором. Также в проекте раскроют подробности и романтической стороны Наполеона — его отношения с императрицей Жозефиной.

Картина привлекает к себе внимание благодаря актерскому составу и автору фильма — режиссером стал создатель Чужого и Дом Gucci, а главного героя сыграет знаменитый Джокер Хоакин Феникс. К нему присоединятся другие известные актеры — Ванесса Кирби и Тахар Рахим.

Премьера картины состоится 22 ноября 2023 года.

Недавно вышел трейлер Дюны 2 — фильм раскроет продолжение истории из первой части. Режиссером все так же остался Дени Вильнев, который первым смог удачно экранизировать популярную историю. Все звезды из первой части остались на месте — на экранах покажут Тимоти Шаламе, Зендею и других известных актеров.