Сериал Половое воспитание — один из самых популярных на Netflix. На днях в сети появился трейлер 4 сезона проекта, что подогрело интерес фанатов.

Пока до релиза осенью 2023 еще много времени, но Факты ICTV расскажут все, что нужно знать о 4 сезоне Полового воспитания.

О чем будет 4 сезон Полового воспитания

Основной сюжет расскажет историю о подростке-одиночке Отисе, чья мать-сексотерапевт создает собственную нелицензированную клинику секс-терапии в школе для решения всевозможных подростковых проблем.

Этот набор эпизодов будет финальным. Предварительно, будет 8 серий. Похоже, шоу закончится последним годом обучения героев в средней школе. Пока о самой истории мало что известно, но на фоне смены актеров зрителей ожидают крупные изменения.

Половое воспитание — актеры 4 сезона

Актерский состав сильно изменится — в шоу не вернутся Симона Эшли, Патриция Эллисон и Таня Рейнольдс.

Чтобы сохранить баланс по персонажам, на экранах появятся новые актеры:

Джоди Тернер-Смит,

Таддеа Грэм,

Мари Ройтер,

Феликс Муфти,

Энтони Лекса,

Александра Джеймс,

Имани Яхшуа

Дэн Леви.

Половое воспитание — трейлер и первые фото 4 сезона

Некоторые предрелизные изображения также подсказывают, чего ожидать от продолжения. В августе 2022 года на официальной странице сериала в Instagram показали первые изображения сезона, на одном из которых Отис и Руби позируют вместе, а другое раскрывает важную информацию о сюжетной линии Мейв и характере Леви. На одном из снимков изображены Эмма Мэки и Леви.

В трейлере также показали ряд ситуаций с новыми и старми героями, за которыми зритель будет наблюдать осенью.

Когда 4 сезон Полового воспитания

Релиз состоится 21 сентября 2023 года — это официальная дата выхода 4 сезона, который также станет и финальным. На этом история неоднозначного сериала закончится.

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