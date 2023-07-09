Сериал Половое воспитание — один из самых популярных на Netflix. На днях в сети появился трейлер 4 сезона проекта, что подогрело интерес фанатов.
Пока до релиза осенью 2023 еще много времени, но Факты ICTV расскажут все, что нужно знать о 4 сезоне Полового воспитания.
О чем будет 4 сезон Полового воспитания
Основной сюжет расскажет историю о подростке-одиночке Отисе, чья мать-сексотерапевт создает собственную нелицензированную клинику секс-терапии в школе для решения всевозможных подростковых проблем.
Этот набор эпизодов будет финальным. Предварительно, будет 8 серий. Похоже, шоу закончится последним годом обучения героев в средней школе. Пока о самой истории мало что известно, но на фоне смены актеров зрителей ожидают крупные изменения.
Половое воспитание — актеры 4 сезона
Актерский состав сильно изменится — в шоу не вернутся Симона Эшли, Патриция Эллисон и Таня Рейнольдс.
Чтобы сохранить баланс по персонажам, на экранах появятся новые актеры:
- Джоди Тернер-Смит,
- Таддеа Грэм,
- Мари Ройтер,
- Феликс Муфти,
- Энтони Лекса,
- Александра Джеймс,
- Имани Яхшуа
- Дэн Леви.
Половое воспитание — трейлер и первые фото 4 сезона
Некоторые предрелизные изображения также подсказывают, чего ожидать от продолжения. В августе 2022 года на официальной странице сериала в Instagram показали первые изображения сезона, на одном из которых Отис и Руби позируют вместе, а другое раскрывает важную информацию о сюжетной линии Мейв и характере Леви. На одном из снимков изображены Эмма Мэки и Леви.
В трейлере также показали ряд ситуаций с новыми и старми героями, за которыми зритель будет наблюдать осенью.
Когда 4 сезон Полового воспитания
Релиз состоится 21 сентября 2023 года — это официальная дата выхода 4 сезона, который также станет и финальным. На этом история неоднозначного сериала закончится.
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