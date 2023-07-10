У мережі вийшов новий трейлер до довгоочікуваного фільму Наполеон. Це історична драма від режисера Рідлі Скотта, в якій знявся Хоакін Фенікс.

Трейлер у YouTube опублікувала компанія Apple, на платформі якої з’явиться фільм після виходу.

У двохвилинному трейлері показали кілька кадрів з Єгипетського походу Наполеона – це військова кампанія 1798-1801 років.

Фільм розповість про становлення офіцера як повноцінного імператора. Також у проєкті розкриють подробиці й романтичних взаємин Наполеона – його стосунків з імператрицею Жозефіною.

Картина привертає до себе увагу завдяки акторському складу та автору фільму – режисером став творець Чужого і Дому Gucci, а головного героя зіграє знаменитий Джокер Хоакін Фенікс. До нього приєднаються інші відомі актори – Ванесса Кірбі й Тахар Рахім.

Прем’єра картини відбудеться 22 листопада 2023 року.

Нещодавно вийшов трейлер Дюни 2 – фільм розкриє продовження історії з першої частини. Режисером залишився Дені Вільньов, який першим зміг вдало екранізувати популярну історію. Усі зірки з першої частини залишилися на місці – на екранах покажуть Тімоті Шаламе, Зендею та інших відомих акторів.