В Киеве проходят съемки англоязычного хоррора The Chernobyl Fallout (Чернобыль паранормальный). Одну из главных ролей сыграет актриса Ксения Мишина.

Также в фильме о Чернобыле появится Роб Фельдман и британская актриса Хлоя Луиза Буенс. Главную мужскую роль исполнит режиссер фильма Василий Москаленко.

Оригинальный сценарий был адаптирован голливудским сценаристом Майком Макки. Картину готовят к выпуску в международный прокат. Премьера запланирована на осень 2022 года.

Фильм The Chernobyl Fallout расскажет о таинственном исчезновении ученого из Великобритании (Роб Фельдман). Его сестра Оливия (Хлоя Луиза Буенс) прилетает в Украину и отправляется в город призрак Припять на поиски брата.

Она останавливается в отеле Чернобыль. В номере, в котором жил брат, она находит загадочные записи, который тот сделал накануне своего исчезновения.

Администратор отеля Анастасия (Ксения Мишина) советует Оливии обратиться за помощью к парапсихологу Сергею (Василий Москаленко), который изучает аномальные явления в Чернобыльской зоне отчуждения.

Ксения Мишина призналась, что всегда мечтала сыграть роль в хоррор-фильме. Несмотря на синяки на теле и сложное гримирование, актриса получила удовольствие от процесса.

Украинский режиссер Василий Москаленко известен благодаря работе над супергеройским блокбастером Apple-Man, который снял не выходя из комнаты. Также он работал над фильмом Синтетическая Любовь и хоррором Bed and Breakfast.