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Как найти и смотреть канал ICTV2 — пошаговая инструкция

13 февраля 2023, 14:41
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Телевизор
Источник: Unsplash

ICTV2 — телевизионный канал, где транслируют развлекательный контент. Поскольку он появился недавно, далеко не все телевизоры подстроились под работу с ним — это касается работы с Т2-приемниками и спутниковым ТВ.

Как найти канал ICTV2 на Т2-приемнике и спутниковом ТВ — далее в материале.

Как настроить Т2-прием канала ICTV2:

  1. Нажмите кнопку Menu на пульте дистанционного управления и выберите Настройки или Параметры.
  2. Перейдите в раздел Поиск каналов или Трансляция.
  3. Выберите Автопоиск или Автоматические настройки и нажмите кнопку ОК. Начнется сканирование каналов.
  4. После завершения процесса сканирования нажмите кнопку ОК для сохранения.
  5. В списке каналов у вас теперь будет ICTV2.

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Настройка приема канала ICTV2 для спутника немного отличается — в настройках поиска нужно ввести следующие параметры приема:

  • Спутник Amos 3
  • Частота: 11 175 МГц
  • Символьная скорость: 30 тыс.
  • Поляризация: горизонтальная (H)
  • FEC: ¾
  • Формат речи: MPEG-2/HD

Як знайти та дивитися канал ICTV2 – покрокова інструкція

Для пользователей кабельного телевидения, если в пакете услуг отсутствует канал ICTV2 — советуем обратиться к оператору по телефону или другим способом, поскольку настройки разных провайдеров могут отличаться.

Также ICTV2 доступен и на украинских медиа-сервисах. С их помощью можно смотреть любимый канал даже за пределами страны. К примеру, Megogo заработал в Польше, где предоставляют пакет услуг с нашими каналами.

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