ICTV2 — телевизионный канал, где транслируют развлекательный контент. Поскольку он появился недавно, далеко не все телевизоры подстроились под работу с ним — это касается работы с Т2-приемниками и спутниковым ТВ.
Как найти канал ICTV2 на Т2-приемнике и спутниковом ТВ — далее в материале.
Как настроить Т2-прием канала ICTV2:
- Нажмите кнопку Menu на пульте дистанционного управления и выберите Настройки или Параметры.
- Перейдите в раздел Поиск каналов или Трансляция.
- Выберите Автопоиск или Автоматические настройки и нажмите кнопку ОК. Начнется сканирование каналов.
- После завершения процесса сканирования нажмите кнопку ОК для сохранения.
- В списке каналов у вас теперь будет ICTV2.
Настройка приема канала ICTV2 для спутника немного отличается — в настройках поиска нужно ввести следующие параметры приема:
- Спутник Amos 3
- Частота: 11 175 МГц
- Символьная скорость: 30 тыс.
- Поляризация: горизонтальная (H)
- FEC: ¾
- Формат речи: MPEG-2/HD
Для пользователей кабельного телевидения, если в пакете услуг отсутствует канал ICTV2 — советуем обратиться к оператору по телефону или другим способом, поскольку настройки разных провайдеров могут отличаться.
Также ICTV2 доступен и на украинских медиа-сервисах. С их помощью можно смотреть любимый канал даже за пределами страны. К примеру, Megogo заработал в Польше, где предоставляют пакет услуг с нашими каналами.