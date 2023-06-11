Домашние цветы на подоконнике не только радуют глаз и создают уют в комнате, они также могут обладать волшебными свойствами и приносить удачу, здоровье, деньги и любовь. О магических свойствах комнатных растений, которые следует держать дома – читайте далее в материале Фактов ICTV.

Магические свойства комнатных растений

Домашние растения могут влиять на общую атмосферу в доме, так как способны поглощать негатив. А некоторые могут помочь хозяину при болезни или привлечь любовь, укрепить отношения в семье и даже защитить от колдовства.

Так, магическими свойствами обладают такие комнатные растения, как драцена, гиацинт, герань, бальзамин, алоэ, оксалис, авокадо и лимон.

Драцена

Этот цветок настоящий защитник от зла. Но стоит знать, если этот вазон принести в дом, где царит отрицательная энергетика, драцена может погибнуть, так и не начав процесс очищения.

Кроме того, этот домашний цветок способен привлечь в дом любовь. А если листик драцены зашить в мешочек, то он может стать хорошим талисманом для молодых девушек. Если носить его в сумочке, он будет дарить привлекательность и помогать обрести счастье.

Мужчинам же это растение поможет избежать полового бессилия. Для этого часть растения нужно положить под матрас.

Гиацинт

Этот цветок также способен оградить дом от злых сил. Еще одно магическое свойство этого растения – помогает избавиться от бессонницы и кошмаров. Так что лучше всего разместить этот вазон в спальне.

Герань

Еще один воитель против отрицательной энергетики – герань. Она способна поглотить гнев, успокоить и придать силы в гнетущих ситуациях. Магические свойства этого растения зависят от красок его цветочков.

Так, розовая герань способна защищать от темных сил и помочь обрести любовь. А вот белая может поспособствовать даже в желаемом зачатии ребенка. В целом энергетика этого растения очень полезна для дома.

Лимон

Нелишним в вашем доме будет и такое солнечное и яркое деревце, как лимон. Народные приметы говорят, что выращивание лимона и всех цитрусовых способно принести в дом счастье и благополучие.

Бальзамин

В народе этот цветок за его позитивную энергетику еще называют Ванькой. Магические свойства этого комнатного растения помогают избежать уныния и настраивают домашних на хорошие и радостные мысли.

Алое

Кроме того, что этот вазон обладает лекарственными свойствами, он еще и имеет определенные магические преимущества. Энергетика алоэ будет защищать от болезней, а также поможет перенести разлуку с кем-то из близких и одиночество.

Магическое свойство этого домашнего цветка способствует укреплению силы духа.

Оксалис

Это цветок любви. Как только он появляется в доме, как из личной жизни уходят проблемы, а на горизонте появляется вторая половинка.

Таким же магическими свойствами обладает гибискус или китайская роза. Эти цветы — триада любви и способны придать вашим любовным отношениям море страсти.

Авокадо

Ну а если вдруг у вас возникли проблемы в интимных отношениях, которые связаны с чрезмерной застенчивостью, поможет авокадо. Купите фрукт и посадите его косточку у себя дома – сексуальные проблемы, как рукой снимет.

Также раньше мы писали, какие вазоны нельзя держать дома и почему.