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Магические свойства комнатных растений: какие вазоны следует держать дома

11 июня 2023, 09:30
Малиновская Ангелина редактор ленты
Магические свойства комнатных растений: какие вазоны следует держать дома
Источник: Pexels

Домашние цветы на подоконнике не только радуют глаз и создают уют в комнате, они также могут обладать волшебными свойствами и приносить удачу, здоровье, деньги и любовь. О магических свойствах комнатных растений, которые следует держать дома – читайте далее в материале Фактов ICTV.

Магические свойства комнатных растений

Домашние растения могут влиять на общую атмосферу в доме, так как способны поглощать негатив. А некоторые могут помочь хозяину при болезни или привлечь любовь, укрепить отношения в семье и даже защитить от колдовства.

Так, магическими свойствами обладают такие комнатные растения, как драцена, гиацинт, герань, бальзамин, алоэ, оксалис, авокадо и лимон.

Драцена

Фото: pexels

Этот цветок настоящий защитник от зла. Но стоит знать, если этот вазон принести в дом, где царит отрицательная энергетика, драцена может погибнуть, так и не начав процесс очищения.

Кроме того, этот домашний цветок способен привлечь в дом любовь. А если листик драцены зашить в мешочек, то он может стать хорошим талисманом для молодых девушек. Если носить его в сумочке, он будет дарить привлекательность и помогать обрести счастье.

Мужчинам же это растение поможет избежать полового бессилия. Для этого часть растения нужно положить под матрас.

Гиацинт

Фото: pixabay

Этот цветок также способен оградить дом от злых сил. Еще одно магическое свойство этого растения – помогает избавиться от бессонницы и кошмаров. Так что лучше всего разместить этот вазон в спальне.

Герань

pixabay

Еще один воитель против отрицательной энергетики – герань. Она способна поглотить гнев, успокоить и придать силы в гнетущих ситуациях. Магические свойства этого растения зависят от красок его цветочков.

Так, розовая герань способна защищать от темных сил и помочь обрести любовь. А вот белая может поспособствовать даже в желаемом зачатии ребенка. В целом энергетика этого растения очень полезна для дома.

Лимон

Нелишним в вашем доме будет и такое солнечное и яркое деревце, как лимон. Народные приметы говорят, что выращивание лимона и всех цитрусовых способно принести в дом счастье и благополучие.

Бальзамин

Фото: pixabay

В народе этот цветок за его позитивную энергетику еще называют Ванькой. Магические свойства этого комнатного растения помогают избежать уныния и настраивают домашних на хорошие и радостные мысли.

Алое

Кроме того, что этот вазон обладает лекарственными свойствами, он еще и имеет определенные магические преимущества. Энергетика алоэ будет защищать от болезней, а также поможет перенести разлуку с кем-то из близких и одиночество.

Магическое свойство этого домашнего цветка способствует укреплению силы духа.

Оксалис

Фото: pexels

Это цветок любви. Как только он появляется в доме, как из личной жизни уходят проблемы, а на горизонте появляется вторая половинка.

Таким же магическими свойствами обладает гибискус или китайская роза. Эти цветы — триада любви и способны придать вашим любовным отношениям море страсти.

Авокадо

Ну а если вдруг у вас возникли проблемы в интимных отношениях, которые связаны с чрезмерной застенчивостью, поможет авокадо. Купите фрукт и посадите его косточку у себя дома – сексуальные проблемы, как рукой снимет.

Также раньше мы писали, какие вазоны нельзя держать дома и почему.

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