26 октября в 22.30 на телеканале ICTV состоится премьера нового сезона комедийного сериала Юрчишины.

Любимый герои вернутся на экраны, чтобы показать – несмотря на все недоразумения примириться с родственниками и быть дружеским семейством вполне возможно.

Украиноязычный ситком вышел в 2019 году. Сюжет ленты довольно забавный, но правдивый.

Глава семейства Ник-Ник вернулся из тюрьмы и обнаружил, что его сын Игорь перешел на сторону “зла” и работает в новой полиции. Дочь Елена постоянно озабочена личной жизнью, а ее 14-летний сын мечтает стать рэпером. Весь первый сезон семейство Юрчишиных пытается найти общий язык.

Во втором сезоне зрителям покажут новый этап жизни в семье, ведь к Юрчишиным с работы в Италии вернется мама. Колоритная дама в исполнении Ольги Сумской попытается примирить постоянно конфликтующих родственников.

— Моя Тамара спонтанно упала на голову семьи. Ее долгое время не было в жизни близких, но, тем не менее, она же деньги зарабатывала. Женщина, уехавшая на заработки, имеет характер, видела жизнь, и знает, как найти выход из всех жизненных обстоятельств. Но примет ли ее уроки семья – это уже интересная история, — рассказала Ольга Сумская.

По-прежнему роли будут исполнять Валентина Вовченко, Святослав Жмурко, Леся Самаева, Валерий Швец, Владимир Вивчарюк, Анатолий Зиновенко, Александр Мельник, Евгения Мягенькая, Владимир Ращук.

Режиссером-постановщиком нового сезона стал Олег Зборовский, шоуранер еще одного масштабного проекта ICTV Козаки. Абсолютно брехлива історія.

Над созданием сериала работал продакшн, разрабатывавший псевдоисторический сериал о казаках – IQ Production, а также профессиональная команда популярного сериала Крепостная.