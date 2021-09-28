Стало известно, когда зрители увидят новый сезон костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов. Первую серию третьего сезона легендарного телесериала покажут 1 ноября в 20.15 на телеканале СТБ.

Какие новые испытания судьба приготовила для Екатерины и других главных героев, и самый важный вопрос — жив ли Андрей Жадан? Тот день должен был стать самым счастливым в жизни Кати Вербицкой, бывшей крепостной господ Червинских. Она получила выстраданную свободу и пошла под венец с Андреем, которому неизвестный всадил нож в грудь.

История Петра Червинского начнется с возвращения домой. Его сын самоубийца, а его имение в чужих руках. Теперь, когда разрушено все, чем он дорожил, способно ли хоть что-то сдержать мощь его гнева?

Кухарка Павлина уже давно живет чужим счастьем и не надеется на внимание судьбы. Однако на ее пути встретится мужчина, который попытается доказать, что любовь возможна в любом возрасте.

Среди героев, которые должны сыграть важную роль в жизни Екатерины Вербицкой, зрители увидят супругов Безусов, которых сыграют Мария Машковая и Федор Лавров. Они новые персонажи костюмированной мелодрамы Крепостная.

Также в новом сезоне появится звезда украинского кино Сергей Стрельников и звезда сериалов Спіймати Кайдаша и І будуть люди Виктор Жданов.

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