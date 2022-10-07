Юморист Валентин Михиенко рассказал, как Александр Усик спас его от травмы. Курьезная ситуация произошла во время съемок нового сезона проекта Improv Live Show, который выходит на YouTube Нового канала.

– У нас в гостях были Женя Кошевой и Александр Усик. Конечно, мы не могли не сделать импровизацию Быстрые свидания. Решили, что будем с пацанами в женских образах. Якобы пришли к Саше Усику на свидание, подкатывали, а он должен был угадать, какие образы нам придумал Саша Педан. Я придумал запрыгнуть на стол, за которым сидел наш гость. Разумеется, если человек, который весит под 100 кг, запрыгивает на стол, скорее всего что-нибудь произойдет, — вспоминает Михенко.

Хрустнула ножка: Валентин Михиенко едва не травмировался на свидании с Усиком / 2 images

Предположения юмориста сбылись. Как только он запрыгнул на стол, почувствовал, что его ножка хрустнула. Впрочем, сам стол остался на месте, хотя стоял немного криво.

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