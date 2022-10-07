Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Эксклюзив Персони

Хрустнула ножка: Валентин Михиенко едва не травмировался на свидании с Усиком

7 октября 2022, 09:34
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Improv Live Show

Юморист Валентин Михиенко рассказал, как Александр Усик спас его от травмы. Курьезная ситуация произошла во время съемок нового сезона проекта Improv Live Show, который выходит на YouTube Нового канала.

– У нас в гостях были Женя Кошевой и Александр Усик. Конечно, мы не могли не сделать импровизацию Быстрые свидания. Решили, что будем с пацанами в женских образах. Якобы пришли к Саше Усику на свидание, подкатывали, а он должен был угадать, какие образы нам придумал Саша Педан. Я придумал запрыгнуть на стол, за которым сидел наш гость. Разумеется, если человек, который весит под 100 кг, запрыгивает на стол, скорее всего что-нибудь произойдет, — вспоминает Михенко.

Валентин Міхієнко - Improv Live Show
Валентин Міхієнко - Improv Live Show
Валентин Міхієнко - Improv Live Show
Валентин Міхієнко - Improv Live Show
Хрустнула ножка: Валентин Михиенко едва не травмировался на свидании с Усиком / 2 images

Предположения юмориста сбылись. Как только он запрыгнул на стол, почувствовал, что его ножка хрустнула. Впрочем, сам стол остался на месте, хотя стоял немного криво.

Сейчас смотрят

— Мы продолжили импровизацию, а после съемок в гримерке Саша Усик говорит: “Ты когда запрыгнул на стол, а он хрустнул, у меня сработала реакция. Я левым коленом придержал стол, чтобы он до конца не сломался, и ты не упал”. Так меня спас от увечий Александр Усик, — добавляет Михиенко.

Читайте также:
Хрустнула ножка: Валентин Михиенко едва не травмировался на свидании с УсикомВосемь часов шутила надо мной: Дантес вспомнил путешествие с Дорофеевой на Доминикану

Теги
Валентин Михиенко Новый канал Александр Усик
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь