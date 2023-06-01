Певец Александр Пономарев не желает осуждать своих экс-коллег по сцене, которые предали Украину и выбрали сторону страны-агрессора.

Среди таких звезд Ани Лорак, Таисия Повалий и другие. Признается, думал об их поступке, однако не хочет ничего о них говорить.

— Я бы так не сделал, это ясно. У меня бы были другие поступки по этому поводу. Им не позавидуешь, если честно. Почему так произошло? Я не понимаю, — отмечает Александр.

Анализируя различные детали, добавляет, оправдание одно — деньги. Почему они не вернулись в Украину — не знает. В пример привел певицу Светлану Лободу, которая с началом полномасштабной войны оборвала все связи с РФ и принялась помогать родной стране.

— После 24 февраля она оставила там все, что у нее было и приехала помогать сюда. Почему они не могли хотя бы также сделать? Я не оправдываю какие-то ее предыдущие шаги и как на это люди среагируют, но это был шаг. Шаг, который заслуживает уважения, — подчеркнул Пономарев.

Говорит, если бы оказался в такой же ситуации, то сделал бы как Лобода, хотя оправдывать не собирается и ее, как критиковать и осуждать.