Певец и продюсер Александр Пономарев рассказал, что однажды ему приснился вещий сон о войне в Украине.

Говорит, было это еще в 2010 году. Тогда в сновидении он увидел, как на нашу страну нападает Россия.

— Настолько эмоциональным и реальным этот сон был, что я заказал тысячу банок тушенки. Рассказал об этом всем своим друзьям, а они с меня смеялись. Говорили: — Какие россияне, это наши братья, — вспоминает Пономарев.

Тогда на эмоциях он написал композицию Заспіваймо пісню за Україну, спел один раз и отложил ее. В 2014 году увидел множество видео в YouTube с ней.

— Там революция, война, просто люди стоят… Меня спрашивают: — Это та война? Я сказал, что нет. Мне снилось, что нас бомбят какими-то бомбами с парашютами, — говорит Александр.

Добавляет, во сне сначала искал, где спрятаться, а потом все стало хорошо и спокойно, Киев не разбомбили.