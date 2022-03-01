Мировые звезды продолжают поддерживать Украину в тяжелое время. Фронтмент группы The Rolling Stones Мик Джаггер и один из основателей легендарной The Beatles Пол Маккартни опубликовали соответствующие заявления в Facebook.

Так, Мик Джаггер в своем аккаунте разместил фото нашего государственного флага, а также прикрепил ссылку, как помочь Украине.

Пол Маккартни также поделился фото с нашим государственным символом. В кадре он стоит на сцене перед украинскими зрителями и держит в руках флаг.

— Вспоминаю, как играли для наших друзей на Майдане Независимости в 2008 году и думаю о них в эти трудные времена. Мы посылаем вам нашу любовь и поддержку, — написал Пол Маккартни.

24 февраля Россия напала на Украину и начала полномасштабную войну. В разных городах нашей страны происходят боевые действия, а также страдают мирные жители. Наши ВСУ дают достойный отпор российским оккупантам.

Украину поддерживает весь мир, а также всемирно известные люди. Они призывают президента РФ остановить войну, а россиян просят не молчать.

Среди звезд, которые выступили за поддержку нашей страны — Мадонна, Джим Керри, Шер, Хейден Панеттьери, Дэвид Линч, Джаред Лето, Стивен Кинг и многие другие.

28 февраля на вручении премии Гильдии киноактеров SAG awards актер Брайан Кокс попросил коллег в России не оставаться в стороне и выразил солидарность с Украиной.