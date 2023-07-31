Жена телеведущего Тимура Мирошниченко рассказала о первом знакомстве с приемным сыном. Они сразу поняли, что мальчик — часть их семьи.

В Instagram Инна вспомнила, что как только узнали, что его анкета актуальна, сразу же поехали в Житомир. За час до окончания рабочего дня они успели получить необходимое направление в детдом и подготовить документы.

— В детдом мы приехали где-то в 17:30. Сначала в переговорной комнате юрист должен зачитать всю историю ребенка. Как, где родился, что с родителями, как лишали прав, ставили на учет. Затем слово передается главному врачу. Она читает весь анамнез. Мы что-то поняли? Поняли, что все сложно. Но я даже гуглить не успевала, потому что там связи не было, — рассказала Инна.

Далее состоялось знакомство в присутствии директора детдома, юриста, главврача, работника соцслужбы и воспитателя. Все эти люди должны были составить акт, произошел ли между ними контакт.

— Он был такой маленький… 70 см. Напуганный. Кто все эти люди? Я сажусь на пол и говорю: — Иди ко мне. И он пошел… На этом моменте можно заплакать от счастья. Но смысл в том, что он не умеет говорить нет взрослым (не умел). Просто выполняет все, что скажут, — поделилась Мирошниченко.

После им давалось 10 дней, чтобы ежедневно видеться с мальчиком и сделать полное медицинское обследование. Однако как только они вышли из детдома, поняли, что это их сын.

Ранее мы писали о том, что семья Мирошниченко забрала приемного сына домой, отметив, что в их книге жизни началась новая глава.

Фото: Инна Мирошниченко