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Их больше нет: Анна Сагайдачная о фильтрации друзей и российских коллегах

3 мая 2022, 14:46
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Их больше нет: Анна Сагайдачная о фильтрации друзей и российских коллегах

Украинская актриса Анна Сагайдачная рассказала про фильтрацию друзей, а также высказалась о российских коллегах.

Звезда сериала Крепостная отметила, что в списке друзей и близких у нее произошли изменения, однако она рада, что рядом возле нее остались самые родные. Анна отметила, что война даже познакомила ее с хорошими и добрыми людьми, подчеркнув, что поддержка сейчас — это очень ценно.

Сагайдачная сказала, что больше у нее нет никаких российских коллег.

— Возможно я могу назвать одного человека… Один российский актер. Он единственный, кого я сейчас могу называть коллегой, поскольку он полностью на стороне Украины и пытался выехать и покинуть РФ, но его не выпустили. Как говорится, его там приняли, — отметила актриса.

Анна назвала фамилию актера — Кузнецов. Возможно, речь идет о Кирилле Кузнецове, который как и многие другие российские артисты, активно снимался в украинском кино.

— Он много тут снимался, как и огромное количество других актеров, таких как Антон Батырев и других, которые просто не выезжали от сюда… Вот он один и может еще есть один-два человека, а так все. Нет у меня больше российских коллег, только украинские, — подчеркнула Сагайдачная.

Она добавила, что к некоторым украинским коллегам также пересмотрела свое отношение, однако это не значит, что их общение прекратится.

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Фото: Анна Сагайдачная

Источник
Зірковий шлях
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Крепостная
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