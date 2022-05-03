Українська акторка Анна Сагайдачна розповіла про фільтрацію друзів, а також висловилася про російських колег.

Зірка серіалу Кріпосна зазначила, що в списку друзів та близьких у неї відбулися зміни, проте вона рада, що поряд біля неї залишилися найрідніші.Анна зазначила, що війна навіть познайомила її з добрими і хорошими людьми, наголосивши, що підтримка зараз – це дуже цінно.

Сагайдачна сказала, що більше немає жодних російських колег.

– Можливо, я можу назвати одну людину… Один російський актор. Він єдиний, кого я зараз можу називати колегою, оскільки він повністю на стороні України і намагався виїхати та покинути РФ, але його не випустили. Як то кажуть, його там прийняли, – зауважила акторка.

Анна назвала прізвище актора – Кузнєцов. Можливо, йдеться про Кирила Кузнєцова, який, як і багато інших російських артистів, активно знімався в українському кіно.

– Він багато тут знімався, як і величезна кількість інших акторів, таких як Антон Батирьов та інших, які просто не виїжджали звідси… Ось він один і може ще є одна-дві людини, а так усе. Немає в мене більше російських колег, лише українські, – наголосила Сагайдачна.

Вона додала, що до деяких українських колег також переглянула своє ставлення, однак це не означає, що їхнє спілкування припиниться.

Фото: Анна Сагайдачна