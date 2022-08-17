Суспільне мовлення начинает прием заявок на участие в национальном отборе на международный песенный конкурс Евровидения 2023.

Уже в декабре станет известно, кто представит нашу страну на конкурсе в Великобритании. Конечный срок подачи заявок – 15 октября 2022.

Чтобы принять участие в нацотборе, необходимо заполнить форму. Принять участие может как сольный исполнитель, так и группа. Хронометраж песни – до трех минут. Язык композиции — любой, кроме русского.

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Официальным музыкальным продюсером нацотбора на Евровидение 2023 станет музыкант Дмитрий Шуров, более известный как Pianoбой.

Состав и жюри финала нацотбора и национального жюри для международного конкурса будут определять украинцы с помощью онлайн-голосования.

Ранее Великобритания назвала семь городов-претендентов на проведения Евровидения 2023. В шорт-лист попали — Бирмингем, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд.