Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Музыка

Евровидение 2023 пройдет в Ливерпуле или Глазго

28 сентября 2022, 11:04
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Евровидение 2023 пройдет в Ливерпуле или Глазго
Источник: Depositphotos

Организаторы Евровидения 2023 года сократили список городов-претендентов на право принимать конкурс. Таким образом, Евровидение 2023 пройдет в Глазго или Ливерпуле.

В августе стало известно, что в краткий список кандидатов на проведение Евровидения попали семь городов. Затем организаторы оценили соответствие каждого из них требованиям конкурса.

Дальнейшие обсуждения организации Евровидения проведут с представителями Глазго и Ливерпуля. Какой из этих городов примет Евровидение 2023, станет известно в течение нескольких недель.

Сейчас смотрят

– Мы полны решимости сделать конкурс песни Евровидение 2023 таким, чтобы он отражал победную позицию Украины, а также стал событием, в котором может принять участие вся Великобритания, – добавил глава отборочной комиссии BBC по городам-организаторам Фил Харролд.

Читайте также:
Евровидение 2023 пройдет в Ливерпуле или ГлазгоKalush Orchestra получили новый кубок победителей Евровидения 2022

Источник
BBC
Теги
Евровидение
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь