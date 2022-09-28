Организаторы Евровидения 2023 года сократили список городов-претендентов на право принимать конкурс. Таким образом, Евровидение 2023 пройдет в Глазго или Ливерпуле.

В августе стало известно, что в краткий список кандидатов на проведение Евровидения попали семь городов. Затем организаторы оценили соответствие каждого из них требованиям конкурса.

Дальнейшие обсуждения организации Евровидения проведут с представителями Глазго и Ливерпуля. Какой из этих городов примет Евровидение 2023, станет известно в течение нескольких недель.

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– Мы полны решимости сделать конкурс песни Евровидение 2023 таким, чтобы он отражал победную позицию Украины, а также стал событием, в котором может принять участие вся Великобритания, – добавил глава отборочной комиссии BBC по городам-организаторам Фил Харролд.