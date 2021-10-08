Международный песенный конкурс Евровидение 2022 будет проходить на арене Pala Alpitour в Турине (Италия).

Организаторы конкурса объявили, что Евровидение в следующем году будет проходить в Турине, хотя за эту возможность соревновались аж 16 городов.

Что известно об Pala Alpitour

Pala Alpitour — спортивно-концертная арена, построенная 13 декабря 2005 года по проекту японского архитектора Арата Исодзаки специально к открытию зимней туринской Олимпиады 2006 года.

Площадь Pala Alpitour равна 34 тыс. квадратных метров. В общем арена вмещает 16 600 зрителей. Pala Alpitour расположена в южной части Турина в одном из центральных районов, который называется Санта-Рита.

Внутреннее пространство Pala Alpitour легко может менять конфигурацию, поэтому после Олимпиады там проводят как большинство культурных, так и спортивных событий, в частности мирового уровня.

Кроме зимней Олимпиады, там проводились чемпионат Европы по художественной гимнастике, финал кубка Евролиги по баскетболу.

Более того, на Pala Alpitour сыграли свои масштабные шоу R.E.M., Green Day, Depeche Mode, Muse, Lady Gaga и другие.

Когда будет проходить Евровидение

Также 8 октября организаторы конкурса обьявили, когда будет проходить Евровидение 2022. Известно, что первый полуфинал состоится 10 мая, а второй — 12 мая.

Финал Евровидения 2022 в Турине пройдет 14 мая.