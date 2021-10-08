Италия определила город, где пройдет Евровидение 2022. Международный музыкальный конкурс будет принимать Турин.

Об этом сообщило итальянское информагентство Ansa. Официальное объявление совсем скоро сделает представитель итальянского государственного телевидения Rai.

Помимо Турина на проведение Евровидения 2022 претендовали Милан, Болонья, Римини и Пезаро.

Напомним, на Евровидении 2021 победил группа Maneskin из Италии с песней Zitti E Buoni.

По итогам голосования коллектив получил 524 балла. Букмекеры прогнозировали победу Италии с самого начала конкурса. Сами же итальянцы считали фаворитами Евровидения украинскую группу Go-А.

К слову, Maneskin уже собираются в Украину — группа выступит 7 марта в Stereoplaza. Украинцы изрядно обрадовались этой новости — билеты на концерт Maneskin в Киеве раскупили уже через час после старта продаж.

Евровидение проводят в мае, точные даты двух полуфиналов и гранд-финала конкурса 2022 пока не известны. Как правило первый полуфинал проходит во вторник, второй — в четверг, а гранд-финал — в субботу.

Для проведения Евровидения город должен соответствовать определенным критериям — прежде всего, площадка должна вместить 10 тыс. человек. На локации не должны проходить любые другие мероприятия в течение пяти-семи недель до Евровидения. Кроме того, в пределах 40 минут от площадки должны быть отели, которые смогут разместить до 3 тыс. гостей.

Ранее для проведения Евровидения 2022 в Турине рассматривали варианты Pala Alpitour или Torino Palavela.