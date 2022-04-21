Олег Шульга – актер, известный по лентам и сериалам Доброволец, Червоный, Довбуш. Его героические, военные кинороли абсолютно правдивы, ведь артист пошел воевать добровольцем в 2014, годом позже был демобилизован.

Сейчас он находится в отдельной пехотной бригаде, которая освобождает Херсонскую область от оккупантов. На фоне разрывов Градов Олег Шульга эксклюзивно рассказал Фактам ICTV, как временно сменил киноплощадку на передовую.

— Самый трудный выбор был в 2014 году, тогда было самое страшное, но я сделал личный шаг. Сейчас наоборот, я не до конца верил, что такая война вообще возможна. Я убежден, что это окончательный конец России, сознательный шаг к самоубийству. Но, когда они его сделали, у меня не было выбора, мне пришлось, ведь я подписался еще в 2014. Думаю, это возможность закончить дело, которое началось восемь лет назад. Я должен его доделать, довоевать нашу общую украинскую, более того, ту войну, которая длится уже несколько веков. Перед нами поставили долг, и мы должны его выполнить.

По мнению актера, сейчас в информационном пространстве и соцсетях царит действительно боевой дух. Люди близко к сердцу воспринимают как очередные победы, так и потери. Но Олег Шульга считает, что нам нужно понять: полномасштабная война — это длительный процесс, и победа не наступит завтра.

Действительно можно будет выдохнуть, когда мы их (оккупантов) отбросим к границе – добавляет актер. После победы войну должен продолжить культурный сектор ради укрепления национального сознания.

– Поэтому этот путь будет длиннее и он уже лежит в плоскости культуры, и здесь уже продолжим работать и вы, и мы, и учителя, и воспитатели детских садов. Это более длинный путь.

А пока его бригада и ВСУ должны продвигаться вперед, говорит артист-военный. А это комплексные задачи, требующие профессиональной работы: и узнавать, что там за нашими пределами, и нарабатывать решения, потому что каждый следующий шаг должен быть взвешенным без вероятности человеческих потерь.

– В идеале мы все знаем теорию: сначала авиация, потом артиллерия, потом танки и уже пехота, пытаемся, двигаемся к идеалу. Сейчас мы достаточно близко к переднему краю, совсем близко, вы слышали уже, как работает реактивная артиллерия (Олег напоминает об эхо системы Град на фоне, — Ред.).

Войну Олег Шульга и его боевые собратья называют работой. Работой, которая должна вернуть к мирной жизни и любимой профессии.

– У нас есть еще часик, чтобы подготовиться, чтобы выйти на работу. А это мое открытие, с 2014-го, кто бы ни работал, разведчики, снайперы, спецназ или пехота – все, чтобы выжить и сохранить психику, все говорим — работа. Потому что мы должны эту работу сделать и вернуться к жизни, которая была ранее, и к своим семьям. Мы ее сделаем, должны сделать все вместе.

Фото: Олег Шульга