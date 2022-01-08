Украинский хореограф и судья шоу Україна має талант Евгений Кот откровенно рассказал о смерти родного брата.

В программе Мой секрет с Машей Ефросининой танцовщик признался, что Дмитрий Кот умер в возрасте 30 лет от рака крови.

– Дима заболел раком. Это был рак крови – лимфобластный лейкоз, Т-клеточный. Ему было 30 лет, и у него была маленькая дочь — 2 года, — рассказал Евгений.

По словам хореографа, болезнь обнаружили, когда по всему телу у Дмитрия полопались сосуды, а на следующий день ему стало плохо.

Позже брата Евгения положили в больницу, где он проходил химиотерапию. На десятый день после начала процедур у Дмитрия началась ремиссия, но прекращать терапию нельзя было, поскольку для такого лечения есть четкий протокол – десять курсов.

– Когда ты ложишься в такую ​​больницу и начинаешь принимать такое лекарство, то подписываешь документ, что каждая ампула может убить тебя. Мы радовались в первый месяц, что он не лысел. А через месяц увидели, что волосы все же выпадают, – признался Кот.

Евгений добавил, что его брат умер именно от побочного действия лекарств. Родителям они до последнего не рассказывали о болезни по просьбе самого Дмитрия.