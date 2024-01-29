Звездные супруги Евгений Кот и Наталья Татаринцева, которые ждут первенца, рассказали, на что собирают деньги. Оказалось, пара мечтает об улучшении жилищных условий.

Евгений Кот и Наталья Татаринцева хотят новый дом

Будущие родители признались, что хотят переехать в новый дом побольше. Для этого они планируют продать свое нынешнее жилье. Поселиться Евгений и Наталья планируют недалеко от Киева.

— Сейчас мы живем в 12 км от Киева и хотим переехать ближе — где-то в 2-3 км, — поделился хореограф.

Супруги уже думают о близости инфраструктуры, чтобы легче было определиться с садиком и школой. Сейчас Наталья находится на 18-й неделе беременности.

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Ранее Евгений Кот рассказал, как отреагировал на новость о том, что станет отцом. Артист считает себя не очень эмоциональным человеком, однако тогда он просто кричал от радости.

Пара на протяжении четырех лет пыталась забеременеть, год работала с репродуктологом и даже была готова на процедуру искусственного оплодотворения. Затем Евгений и Наталья решили отдаться в руки судьбы, и она не заставила себя ждать.