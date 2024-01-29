Зіркове подружжя Євгена Кота та Наталії Татаринцевої, яке чекає на первістка, розповіло, на що збирає гроші. Виявилося, пара мріє про поліпшення житлових умов.

Євген Кот та Наталія Татарінцева хочуть новий будинок

Майбутні батьки зізналися, що хочуть переїхати до нового більшого будинку. Для цього вони планують продати своє нинішнє житло. Поселитися Євген та Наталія планують неподалік Києва.

– Зараз ми живемо за 12 км від Києва і хочемо переїхати ближче – десь за 2-3 км, – поділився хореограф.

Подружжя вже думає про близькість інфраструктури, щоби легше було визначитися з садочком та школою. Зараз Наталія перебуває на 18-му тижні вагітності.

Зараз дивляться

Раніше Євген Кот розповів, як відреагував на новину про те, що стане батьком. Артист вважає себе не дуже емоційною людиною, проте тоді він просто кричав від радості.

Пара протягом чотирьох років намагалася завагітніти, рік працювала з репродуктологом і навіть була готова на процедуру штучного запліднення. Потім Євген та Наталія вирішили віддатися у руки долі, і вона не змусила себе чекати.